فيغولي يخضع لبرنامج خاص

سطر الطاقم الفني لنادي غلطة سراي التركي، برنامجا خاصا للدولي الجزائري سفيان فيغولي، خلال فترة التحضيرات الصيفية للفريق.

ولاحظ المسؤول الفني لنادي غلطة سراي، ارتفاع وزن فيغولي، بعد عودته من العطلة الصيفية، ما حتم عليهم اخضاعه لبرنامج خاص.

ويعمل الدولي الجزائري حاليا، على تطبيق تعليمات المحضر البدني، قصد استعادت لياقته البدنية، في أقرب فرصة، قبل انطلاق الموسم الكروي المقبل.

يذكر أن سفيان فيغولي، ساهم الموسم الماضي، في تحقيق فريقه غلطة سراي، لقب البطولة، ويطمح للمزيد من الألقاب الموسم المقبل.