فيغولي يدخل دائرة اهتمام أحد أندية الليغا الاسبانية

يتواجد الدولي الجزائري، سفيان فيغولي، ضمن دائرة اهتمامات أحد أندية الليغا الإسبانية، في الميركاتو الشتوي الجاري.

وحسب صحيفة “AS” الإسبانية، وضعت إدارة نادي لاس بالماس الإسباني، اسم فيغولي ضم قائمة اهتماماتها، في الميركات الجاري.

كما نقل ذات المصدر تصريحات لفيغولي في هذا الخصوص، أين قال: “في كرة القدم لا يمككنا الجزم، ما دام لا يوجد عرض رسمي، لكن أعلم فقط بأن هناك اهتمام بخدماتي”.

ويأتي اهتمام مسؤولي لاس بالماس، بخدمات النجم الأسبق لنادي فلانسيا، وعدة أندية أوروبية، قصد الاستعانة بخبرته الطويلة، في سعيهم لتفادي السقوط هذا الموسم.

يذكر أن سفيان فيغولي (35 عاما)، يتواجد حرا منذ شهر جويلة الماضي، بعد انتهاء عقده مع نادي فاتح قرا جمرك التركي.