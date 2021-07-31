فيغولي يدعم حملة في تركيا بسبب حرائق الغابات

ساهم الدولي الجزائري سفيان فيغولي لاعب غلطة سراي التركي، في حملة تحسيسية للتوعية ضد حرائق الغابات التي مست تركيا مؤخرا.

ونشر فيغولي، عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، تغريدة، دعى من خلالها للمحافظة على الغابات في تركيا.

وأبدى الدولي الجزائري، دعمه الكبير، لرجال الإطفاء والمتطوعين الذين ساهموا في اخماد الحرائق التي مست غابات تركيا مؤخرا.

يذكر أن تركيا سجلت خسائر كبيرة في غاباتها، بعد الحريق الكبير الذي تم تسجيله في الأيام القليلة الماضية.