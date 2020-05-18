فيغولي يدعم حملة قديورة لمساعدة إيبو

أبدى الدولي الجزائري سفيان فيغولي، لاعب غلطة سراي التركي، تفاعله ودعمه، لحملة زميله قديورة، من أجل مساعدة مواطنتهم البطل الجزائرية للتنس، إيناس إيبو.

وقام سفيان فيغولي، اليوم الإثنين، بإعادة نشر تغريدة زميله قديورة، على “تويتر”، من أجل دعم حملة مساعدة بطلت التنس الجزائرية في تحقيق حلمها.

وأبدت إيناس إيبو، امتنانها الكبير للدعم الذي أبداه نجم نادي غلطة سراي التركي، بتغريدة تحمل عبارات الشكر لفيغولي.

يذكر أن عدلان قديورة، قام بإطلاق حملة جمع مساعدات، من أجل دعم بطلت التنس الجزائرية ايناس إيبو، ومساعدتها في تحقيق حلمها بالمشاركة في المنافسات الكبرى.