فيغولي يرد بطريقته على إدارة فريقه

رد النجم الجزائري “سفيان فيغولي” بطريقته الخاصة على إدارة فريقه “غلطة سراي”، التي تريد التخلص منه في الميركاتو الحالي، أين أكد أنه جاهز لخوض التحدي في الموسم الجديد مع “السيم بوم” وليس مع فريق آخر.

ونشر “فيغولي” العديد من الصور رفقة زملائه في الفريق وفي التدريبات، حيث كان أول الوافدين للمعسكر التدريبي تحسبا للموسم الجديد وهو ما يؤكد جديته من أجل تحقيق أفضل انطلاقة ولم لا تغيير فكرة المدرب “فاتح تيريم”.

يذكر أن إدارة “غلطة سراي” تريد فسخ عقد “سوسو” بالتراضي حيث لا يزال الجزائري مرتبطا بعقد إلى غاية جوان 2022، وهو الذي يتلقى راتبا يتجاوز الـ 3.9 مليون أورو سنويا.