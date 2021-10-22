فيغولي يرد بطريقته على الأتراك

رد الدولي الجزائري، سفيان فيغولي على إدارة ناديه غالاتاساراي بطريقته الخاصة، وذلك بعد أن عرضت عليه هذه الأخيرة، فسخ عقده، مقابل نيل نصف راتبه السنوي، والرحيل بداية من الميركاتو الشتوي المُقبل.

وكشف الإعلام التركي، بأن “سوسو” أعلم مُسيريه بأنه لا ينوي الرحيل، إلا عند إيجاده عرضا يُناسبه من الناحيتين المالية والرياضية، وبأنه لن يرضح للضغوطات التي فُرضت وستفرض عليه في الفترة اللاحقة.

وأوضح موقع “فوتو سبور”، عن وجود نية لدى مُتوسط الميدان بالعودة إما لليغا الفرنسية أو الليغ 1 الفرنسية، ولكنه لا يمتلك لحد الساعة عروضا منهما.

وأشار ذات المصدر في نهاية المطاف، لإستمرار بطل إفريقيا مع “السيم بوم” الى غاية نهاية عقده، صيف 2022، خاصة وأن الفرق المهتمة به لن تغامر بالتعاقد معه، وهو الذي سيُضيع شهرا كاملا من المُنافسة بمناسبة تواجده في “الكان” رفقة الخضر.

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