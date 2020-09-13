فيغولي يرد بقوة على منتقديه ويؤكد أنه ركيزة مع “غلطة سراي”

الرياضة
  • -
  • 0
فيغولي يرد بقوة على منتقديه ويؤكد أنه ركيزة مع “غلطة سراي”
بقلم أمير بهلول

رد النجم الجزائري “سفيان فيغولي” بقوة على منتقديه في تركيا، بعد أن قاد فريقه “غلطة سراي” لتحقيق الفوز الأول هذا الموسم أمام “غازي عينتاب”.

فيغولي شارك كأساسي في المباراة التي انتهت لصالح فريقه 3-1، أين تحصل على ركلة جزاء في بداية المباراة وكان ممررا حاسما في الهدف الثالث.

كما أن “سوسو” أضاع فرصتين حقيقيتين لتسجيل أول أهدافه في أول مباراة له هذا الموسم مع غلطة سراي بعدما انفرد بحارس الخصم.

وأشاد الأتراك بأداء النجم الجزائري، مؤكدين أن نادي “غلطة سراي” هو الرابح الأكبر من عدم تسريحه هذه الصائفة.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=885760

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com