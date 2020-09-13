فيغولي يرد بقوة على منتقديه ويؤكد أنه ركيزة مع “غلطة سراي”

رد النجم الجزائري “سفيان فيغولي” بقوة على منتقديه في تركيا، بعد أن قاد فريقه “غلطة سراي” لتحقيق الفوز الأول هذا الموسم أمام “غازي عينتاب”.

فيغولي شارك كأساسي في المباراة التي انتهت لصالح فريقه 3-1، أين تحصل على ركلة جزاء في بداية المباراة وكان ممررا حاسما في الهدف الثالث.

كما أن “سوسو” أضاع فرصتين حقيقيتين لتسجيل أول أهدافه في أول مباراة له هذا الموسم مع غلطة سراي بعدما انفرد بحارس الخصم.

وأشاد الأتراك بأداء النجم الجزائري، مؤكدين أن نادي “غلطة سراي” هو الرابح الأكبر من عدم تسريحه هذه الصائفة.