فيغولي يرد على الشائعات!!

رد الجزائري “سفيان فيغولي” على الشائعات التي راجت مؤخرا حول إتفاقه مع نادي “الهلال السعودي” الذي تقدم بعرض مغري لنادي “غلطة سراي”.

حيث عرض “الهلال السعودي” ما يقارب الـ13 مليون أورو لإدارة الفريق التركي مع راتب سنوي يصل لـ 6 مليون أورو للنجم الجزائري.

لكن “سوسو” يرفض الرحيل للدوري السعودي ويفضل البقاء في غلطة سراي والمشاركة في دوري أبطال أوروبا، رغم أن المدرب “فاتح تيريم” طالب بعض الأسماء الكبيرة في الفريق بالبحث عن نادي آخر.

يذكر أن “فيغولي” أصبح لا يشارك مع الفريق التركي ويكتفي بالجلوس على مقاعد البدلاء رغم أنه كان أحد أفضل العناصر الموسم الماضي.