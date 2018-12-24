فيغولي يرفع التحدي: “سنكون أبطالا في نهاية الموسم” !

تمكن الجزائري “سفيان فيغولي” من تسجيل أول أهدافه مع “غلطة سراي” في الدوري التركي أمس الأحد كما أكد أن فريقه يريد التتويج بالبطولة.

وقال فيغولي في تصريحات صحفية: “هذا الأسبوع كان مهما بالنسبة لنا، وكان مهما أيضا تقليص الفارق مع المتصدر”.

وأضاف: “لقد عملنا طوال الأسبوع ونحن مركزين على هذه النقطة، وأعتقد أننا لعبنا جيدا وحققنا ثلاث نقاط ثمينة”.

وتابع: “الآن علينا أن نعود للعمل الأسبوع المقبل وأتمنى أن يكون بإمكاننا أن ننهي الموسم ونحن أبطال الدوري”.

يذكر أن نادي “غلطة سراي” متأخر بفارق 6 نقاط كاملة عن “باشاك شهير” في الجولة الـ17 من الدوري التركي.