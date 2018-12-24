فيغولي يرفع التحدي: “سنكون أبطالا في نهاية الموسم” !

الرياضة
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فيغولي يرفع التحدي: “سنكون أبطالا في نهاية الموسم” !
بقلم أمير بهلول

تمكن الجزائري “سفيان فيغولي” من تسجيل أول أهدافه مع “غلطة سراي” في الدوري التركي أمس الأحد كما أكد أن فريقه يريد التتويج بالبطولة.

وقال فيغولي في تصريحات صحفية: “هذا الأسبوع كان مهما بالنسبة لنا، وكان مهما أيضا تقليص الفارق مع المتصدر”.

وأضاف: “لقد عملنا طوال الأسبوع ونحن مركزين على هذه النقطة، وأعتقد أننا لعبنا جيدا وحققنا ثلاث نقاط ثمينة”.

وتابع: “الآن علينا أن نعود للعمل الأسبوع المقبل وأتمنى أن يكون بإمكاننا أن ننهي الموسم ونحن أبطال الدوري”.

يذكر أن نادي “غلطة سراي” متأخر بفارق 6 نقاط كاملة عن “باشاك شهير” في الجولة الـ17 من الدوري التركي.


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