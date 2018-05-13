فيغولي يرفع التحدي في آخر مباراة من الدوري التركي

أظهر الدولي الجزائري، سفيان فيغولي، عزيمة كبيرة للظهور بقوة، في آخر مباراة لفريقه غلطا سراي، هذا الموسم في البطولة التركية.

ونشر سفيان فيغولي، تغريدة عبر حسابه الخاص على “تويتر” جاء فيها: “كنت مقصيا ضد ملطية سبور، لكن الزملاء قامو بالواجب”.

وأضاف: “ثلاثة نقاط تضاف لرصيد الفريق، الآن الموعد مع آخر مباراة في الموسم”.

ويحتاج نادي غلطا سراي، لنقطة واحدة، في مباراة الأحد المقبل أمام نادي جوزتيبي، لضمان لقب البطولة لهذا الموسم.

يذكر أن سفيان فيغولي، سيعود لتشكيلة فريقه في مباراتهم الأخيرة هذا الموسم أمام جوزتيبي، بعد أن استنفذ العقوبة المسلطة عليه.