فيغولي  يرفع التحدي ويريد مواصلة التألق مع “غلطة سراي”

الرياضة
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فيغولي  يرفع التحدي ويريد مواصلة التألق مع “غلطة سراي”
بقلم أمير بهلول

أكد “سفيان فيغولي” نجم “غلطة سراي” التركي أنه يسعى لمواصلة التألق مع فريقه في النصف الثاني من الموسم سواء في البطولة المحلية أو الأوروبية.

وقال فيغولي في تصريحات للصحافة التركية: “الإصابات والعقوبات هي هاجس كل لاعب، لكنني مستعد لبداية قوية للمرحلة الثانية”.

وأضاف: “اثبت قدراتي في الأشهر الأخيرة وأريد أن أواصل التألق، فكرة القدم لعبة جماعية وعلى الجميع أن يكون مستعدا”.

وتابع: “في بعض الأحيان يمكن لأي لاعب أن يمر جانبا في مباراة أو مباراتين، لكن عليه أن ينهض وأن يرفع التحدي من جديد”.

وختم كلامه: “علينا رفع التحدي في مرحلة العودة سواء في البطولة أو في الدوري الأوروبي، نتمنى أن نحصل على نتائج جيدة في النهاية”.


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