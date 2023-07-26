إعــــلانات
الرياضة

فيغولي يرفع سقف الطموحات مع ناديه فاتح قرا جمرك

بقلم فيصل زيان بوزيان
فيغولي يرفع سقف الطموحات مع ناديه فاتح قرا جمرك
  • 334
  • 0

عبر الدولي الجزائري سفيان فيغولي، عن جاهزيته للتألق مع فريقه فاتح قرا جمروك التركي، تحسبا للموسم الجديد 2023.2024.

وصرح فيغولي لموقع “بيين سبورتس” الناطق باللغة التركية أمس الثلاثاء:”نحضر في منشأة رياضية جيدة تحسبا للموسم الجديد، وسأعمل رفقة رفاقي لإنجاح عمل المدرب”.

وأضاف فيغولي:”الفرق بين المدرب فاتح تيريم في غالاتاساراي وبيرلو في فاتح قرا جمروك كبير، ولاتوجد بينهما نفاط تشابه، ومع فاتح تيريم قضيت وقت طويل وحققت عدة نجاحات”.

وأضاف لاعب الخضر:”الموسم الماضي عملت تحت إشراف بيرلو، ولم أكن محظوظ جدا لأنني لم أشارك كثيرا في المباريات، لذا الفرق بين المدربين كبير جدا”.

وختم سفيان فيغولي حديثه:”إذا تمكنا من الحفاظ على تعداد هذا الفريق لأكثر من موسم، يمكننا التتويج بالألقاب”.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/oo0Qq
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر