فيغولي يرفع سقف الطموحات مع ناديه فاتح قرا جمرك
بقلم فيصل زيان بوزيان
عبر الدولي الجزائري سفيان فيغولي، عن جاهزيته للتألق مع فريقه فاتح قرا جمروك التركي، تحسبا للموسم الجديد 2023.2024.
وصرح فيغولي لموقع “بيين سبورتس” الناطق باللغة التركية أمس الثلاثاء:”نحضر في منشأة رياضية جيدة تحسبا للموسم الجديد، وسأعمل رفقة رفاقي لإنجاح عمل المدرب”.
وأضاف فيغولي:”الفرق بين المدرب فاتح تيريم في غالاتاساراي وبيرلو في فاتح قرا جمروك كبير، ولاتوجد بينهما نفاط تشابه، ومع فاتح تيريم قضيت وقت طويل وحققت عدة نجاحات”.
وأضاف لاعب الخضر:”الموسم الماضي عملت تحت إشراف بيرلو، ولم أكن محظوظ جدا لأنني لم أشارك كثيرا في المباريات، لذا الفرق بين المدربين كبير جدا”.
وختم سفيان فيغولي حديثه:”إذا تمكنا من الحفاظ على تعداد هذا الفريق لأكثر من موسم، يمكننا التتويج بالألقاب”.
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