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فيغولي يرفع سقف طموحات الجزائريين قبل “الكان”

الرياضة
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فيغولي يرفع سقف طموحات الجزائريين قبل “الكان”
بقلم إسماعيل عشاش

حدّد الدولي الجزائري، “سفيان فيغولي” سقف طموحات المنتخب الوطني خلال نهائيات كأس أمم إفريقيا 2019 القادمة والتي ستقام بالأراضي المصرية.

وقال “سوسو” لقناة “بي إن سبورتس” :”سألتحق بصفوف المنتخب الوطني نهاية الأسبوع من أجل مُباشرة التحضيرات لنهائيات كأس أمم إفريقيا”.

وأردف :”هذه المُنافسة مهمة جدا بالنسبة لبلدي، وبعد أن تحصلت على لقبي الدوري والكأس في تركيا، أتريد التتويج الآن بالكان”.

وختم :”في حالة ما تمكنا من تحقيق اللقب القاري، فإن ذلك سيكون رائعا بالنسبة لي، وسأختم موسمي بأفضل طريقة ممكنة”.


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