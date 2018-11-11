فيغولي يريح “بلماضي” قبل مواجهة “الطوغو”

الرياضة
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فيغولي يريح “بلماضي” قبل مواجهة “الطوغو”
بقلم أمير بهلول

شارك الجزائري “سفيان فيغولي” كأساسي مع فريقه “غلطة سراي” لأول مرة منذ عودته من الإصابة التي تعرض لها الشهر الماضي.

وقدم الجزائري مردود جيد قبل دخوله في تربص مع المنتخب الوطني يوم غد الإثنين من أجل التحضير لمباراة “الطوغو”.

هذا وقد فاز نادي “غلطة سراي” بنتيجة ثلاث أهداف نظيفة ضد “قيصري سبور” وهو الفوز الذي أعاد الفريق للسكة الصحيحة.

ونشر “فيغولي” عبر حسابه الرسمي في “التويتر”: “الحمد الله”.


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