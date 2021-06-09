فيغولي يريد عودة أنصار الخضر للمدرجات

الرياضة
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فيغولي يريد عودة أنصار الخضر للمدرجات
بقلم إسماعيل عشاش

عبّر نجم المنتخب الوطني، سفيان فيغولي، عن أمله في رؤية الجماهير الجزائرية في المدرجات خلال أقرب الآجال الممكنة، من أجل تقديم دعمها لتشكيلة مُحاربي الصحراء في قادم التحديات التي تنتظرها.

وكتب “سوسو” على صفحته الرسمية في “إنستغرام” ما يلي :”لقد وصلنا للمُباراة رقم 26 على التوالي دون هزيمة، ونريد الآن عودة أنصار المنتخب الوطني للملعب قريبا”. وأرفق لاعب نادي غالاتسراي مطلبه بصورة له رفقة بعض من زملائه وهم يرتدون وشحا يجمع بين الكوفية الفلسطينية والراية الجزائرية.

ونُشير في سياق مُنفصل، الى أن صاحب الـ31 عاما، مُرشح وبقوة لإسترجاع مكانته الأساسية رفقة الخضر بمناسبة الداربي المغاربي أمام تونس، بعدما فضل جمال بلماضي تركه يسترجع أنفاسه، خلال الفوز الصعب المُحصل عليه أمام مالي سهرة الأحد الماضي.


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