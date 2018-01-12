فيغولي يساند مدربه السابق ويلوم زملائه

الرياضة
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فيغولي يساند مدربه السابق ويلوم زملائه
بقلم أمير بهلول

أكد سفيان فيغولي، نجم غلطة سراي التركي، أن إقالة المدرب “تودور” لم تكن نتيجة خطأ المدرب فقط، بل حتى زملائه يتحملون جزء من المسؤولية.

وقال فيغولي: “غلطة سراي جدّد الفريق وكنا نعمل بجد طوال 6 أشهر مع المدرب تودور”.

وأضاف: “تودور فعل كل شيء، الأمور كانت تسير بشكل جيد، قبل أن ندخل في أزمة نتائج عجّلت برحيله”

وتابع: “لا يمكن القول أنه كان من الخطأ الإعتماد عليه، فحتى اللاعبون يتحملون جزء من المسؤولية”.

وختم كلامه: “اللاعبون هم الذين يشاركون فوق أرضية الميدان لذلك عليهم بذل الكثير من الجهد”.

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