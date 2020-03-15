فيغولي يساهم في حملة توعية ضد كورونا

بادر الدولي الجزائري سفيان فيغولي، لاعب نادي غلطة سراي التركي، بحملة توعية لتفادي فيروس كورونا، الذي إجتاح العالم.

ونشر سفيان فيغولي، اليوم الأحد، صورة عبر حسابه الخاص على “تويتر”، تتضمن مجموعة من النصائح للتفادي العدوى بفيروس كورونا.

ويخص الملصق التوعوي الذي نشره الدولي الجزائري عبر حسابه الخاص على “تويتر”، الوزراة الجزائرية، للصحة والسكان وإصلاح المستشفيات.

ولقيت تغريدة سفيان فيغولي، تفاعل كبير من طرف متابيعه على “تويتر”، سواء بالإعجاب، التعليق، وإعادة النشر.