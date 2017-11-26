فيغولي يستنفذ العقوبة ويعود في “الداربي”

أنهى سفيان فيغولي، العقوبة التي فرضتها عليه الرابطة التركية لكرة القدم، جراء طرده في مباراة طرابزون سبور، حيث عوقب بالإيقاف لـ3 مباريات.

عودة فيغولي، إلى الميادين ستكون الأسبوع المقبل من بوابة نادي “بيشكتاش” في مباراة الداربي.

حيث تعول جماهير غلطة سراي، كثيرا على “سوسو” من أجل قيادة الفريق لتحقيق الإنتصارات، فمكانته في الفريق لا غبار عليها.

ورغم أن المدرب “تودور” كان غاضبا من تصرف فيغولي، والذي عوقب على إثره إلا أنه بحاجة ماسة لخدماته.

من جهة أخرى، حقق نادي غلطة سراي الفوز ضد ألانياسبور بنتيجة 2-0 يوم أمس لحساب الجولة 13 من الدوري التركي.