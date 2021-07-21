فيغولي يشارك بديلا ويسقط بخماسية أمام إيهندوفن

شارك اللاعب الدولي الجزائري يفيا فيغولي في الهزيمة الثقيلة التي تعرض لها فريقه غلطة ساراي التركي سهرة اليوم الأربعاء بخماسية مقابل هدف واحد أمام فريق إيندهوفن الهولندي في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب “فيليبس” في ذهاب الدور التمهيدي الثاني من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الكروي الجديد 2021-2022.

وشارك اللاعب الجزائري بديلا لزميله التركي آردا توران في الدقيقة 61 من عمر المباراة.