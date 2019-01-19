فيغولي يشعل الصراع بين ثلاثة أندية عربية

يتواجد الدولي الجزائري، سفيان فيغولي، لاعب غلطة سراي التركي، محل اهتمام عديد الأندية العربية، الساعية لضمه في الميركاتو الشتوي الجاري.

وكشفت الصحافة السعودية، أن كل من الهلال، الإتحاد، والوحدة، يتنافسون للظفر بخدمات سفيان فيغولي، خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

وأكد ذات المصدر، أن نادي الإتحاد، قدم أعلى عرض مادي للدولي الجزائري، من بين كل الأندية الراغبة في خدماته.

وحسب موقع “ترانسفير ماكت”، تراجعت القيمة السوقية لفيغولي، من 18 مليون أورو موسم 2015، إلى 5 مليون أورو هذا الموسم.

يذكر أن سفيان فيغولي، شارك هذا الموسم في 17 مباراة رفقة ناديه غلطة سراي التركي، في جميع المنافسات.