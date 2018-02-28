فيغولي يشكر جماهير “غلطة سراي”

شكر الجزائري “سفيان فيغولي” جماهير فريقه “غلطة سراي” التي دعمت الفريق في مباراته أمس ضد “بلدية أكهيسار سبور” لحساب ذهاب نصف نهائي كأس تركيا.

ونشر فيغولي عبر حسابه الرسمي في “التويتر”: “حققنا نتيجة جيدة، شكرا للجماهير التي تنقلت لدعمنا”.

وكانت جماهير “غلطة سراي” قد طالبت رفقاء “سوسو” بتحقيق الثنائية هذا الموسم.

يذكر أن الفريق يتصدر الترتيب العام في الدوري التركي وبات على بعد 90 دقيقة من المباراة النهائية في كأس تركيا.