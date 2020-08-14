فيغولي يشن هجوما معاكسا على غلطة سراي

اتخذ الدولي الجزائري سفيان فيغولي، خطوة صارمة ضد إدارة ناديه غلطة سراي التركي، بعدما قرر هذا الأخير التخلي عن خدماته.

وكشفت وسائل إعلامية، أن سفيان فيغولي، أودع شكوى لدى الفيفا، ضد إدارة ناديه، بسبب عدم تلقيه مستحقاته المالية، بالإضافة لاقتطاع جزء من راتبه دون موافقته.

وجاء رد “الفيفا”، سريعا وحاسما في هذه القضية، أين وجهت تحذيرا لإدارة النادي التركي، بظرورة الإسراع في تسوية مستحقات الدولي الجزائر، لتجنب العقوبات التي تنص عليها القوانين.

وتأتي هذه الخطوة من سفيان فيغولي، لتؤكد من جديد توتر علاقته بإدارة غلطة سراي، التي تسعى بشتى الطرق لبيع عقده هذا الصيف.

يذكر أن سفيان فيغولي (31 عاما)، يحظى باهتمام العديد من الأندية الخليجية التي اقترحت عليه عروضا مغرية، بالإضافة لنادي أندية الدوري الإيطالي.