فيغولي يشن هجوما معاكسا على غلطة سراي

فاجأ الدولي الجزائري، سفيان فيغولي إدارة ناديه غلطة سراي، بخرجة غير متوقعة، بعدما قرروا التخلي عن خدماته نهاية الموسم الجاري.

وكشفت وسائل إعلام تركية، أن فيغولي، هدد بإيداع شكوى لدى “الفيفا”، ضد مسؤولي الفريق، بعد اقتطاعهم 15% من راتبه دون استشارته، بحجة تأثير فيروس كورونا على ميزانية النادي.

وسبق المغربي يوسف بلهندة، زميله فيغولي، في رفض هذا القرار، بعدما أرسلت إدارة النادي رسائل نصية للاعبين، جاء فيها “ابحث عن فريق جديد”، حسب موقع “فوتو ماتش”.

وكان الدولي الجزائري، قد عبر في وقت سابق، عن استعداده لمساندة ناديه بالتخلي عن جزء من راتبه، قبل يغير رأيه بسب قرار الإدارة في التخلي عن خدماته.

يذكر أن سفيان فيغولي، لازال مرتبطا مع فريقه غلطة سراي، بعقد لمدة موسمين آخرين، في حين يحظى باهتمام العديد من الأندية الخليجية.