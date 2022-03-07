فيغولي يصدم إدارة غلطة سراي !

كشفت اليوم الإثنين الصحافة التركية أن النجم الدولي الجزائري، سفيان فيغولي، صدم إدارة فريقه غلطة سراي التركي.

موقع “فوتو ماك” التركي المختص، أكد أن سوسو يرفض تجديد عقده الذي ينتهي الصائفة المقبلة رغم مساعي الإدارة.

كما أضاف المصدر:”فيغولي لم ينتقل رفقة الفريق لخوض مواجهة قونيا سبور”.

“وذلك بسبب رغبته في تغيير الأجواء، حيث باشر رحلة البحث عن فريق جديد يلبي طموحاته”.

وختم:”إدارة النادي التركي عرضت على فيغولي تجديد عقده، مقابل الحصول على راتب سنوي قدره 1.5 مليون يورو، مع مكافآت بنهاية السنة، لكنه رفض”.