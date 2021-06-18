فيغولي يصدم الأتراك

صدم الدولي الجزائري، سفيان فيغولي، إدارة ناديه غالاتاساراي مؤكدا بأنه لا ينوي الرحيل عن الفريق خلال الميركاتو الصيفي الجاري. في خبر صادم بالنسبة للمُسيريين الذين كانو يأملون التخلص من عقده ومن راتبه الضخم الذي يتجاوز الثلاثة ملايين أورو سنويا.

وأوضح الجناح الطائر خلال آخر خرجة إعلامية له، بأنه ينوي التواجد منذ أول يوم في التربص التحضيري للموسم القادم، بإعتباره لا يزال مُرتبطا مع كبير إسطنبول، الى غاية شهر جوان من العام القادم 2022.

يُذكر بأن “سوسو”، كان راغبا في تغيير الأجواء مؤخرا بسبب علاقته السيئة مع المدرب فاتح تيريم، ولكن تعرض هذا الأخير للإقالة جعل مُحارب الصحراء يُغير موقفه، ويُقرر الإستمرار م.