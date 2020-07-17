فيغولي يصدم “غلطة سراي” !

كشفت مصادر صحفية تركية، أن النجم الجزائري “سفيان فيغولي”، قد صدم إدارة فريقه “غلطة سراي” التي ترغب في التخلي عن خدماته.

إدارة “غلطة سراي” كانت قد أرسلت خطابا للنجم الجزائري طالبين إياه بالبحث عن فريق جديد من أجل التفاوض على ورقة التسريح.

ودخل “سوسو” في مفاوضات مع أندية قطرية، لكن الصدمة كانت كبيرة عندما أكد “سفيان فيغولي” لإدارة فريقه أنه لا أحد يرغب في شراء عقده.

حيث أن “فيغولي” لايزال مرتبط بعقد مع فريقه كما أنه يتلقى راتب 3.8 مليون أورو، وإذا أرادت إدارة “غلطة سراي” فسخ العقد عليها دفع القيمة المتبقية في عقد الجزائري.

إدارة “غلطة سراي” كانت تنوي الحصول على الأموال من خلال بيع “فيغولي”، غير أن هذا الأخير صدمه بعدم قدرته وقدرة أي فريق في دفع ما يقارب الـ 10 ملايين أورو من أجل شراء عقده.