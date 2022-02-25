فيغولي يصطدم ببرشلونة في الأورباليغ

أسفرت قرعة الدور الـ16 من منافسة الأوربا ليغ، عن صدام قوي للدولي الجزائري سفيان فيغولي، وناديه غلطة سراي، بمواجهة برشلونة.

ومن المقرر أن يتنقل فيغولي وناديه غلطة سراي، إلى اسبانيا يوم 10 ماي، لخوض لقاء الذهاب بملعب “كامب نو”.

كما تم تحديد موعد خوض لقاء العودة، من هذا الدور، في الـ17 من ذات الشهر، بالعاصمة التركية اسطنبول.

يذكر أن قرعة الدور الـ16 من منافسة الأوروبا ليغ، أجريت اليوم الجمعة، بمدينة نيون السويسرية.