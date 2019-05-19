“فيغولي” يصنع أجواء خيالية رفقة أنصار غلطة سراي

إحتفل النجم الدولي الجزائري “سفيان فيغولي” مع أنصار فريقه “غلطة سراي” التركي سهرة اليوم الأحد بعد التتويج بالثنائية.

وتجمع الآلاف من محبي “غلطة سراي” بمنطقة إحتفالات الفريق بمدينة إسطنبول التركية ليخرج لهم زملاء “سوسو” من الشرفة المُطلة على الساحة.

وتبادل نجم الخضر الأهازيج مع أنصار فريقه بتناسق كبير وسط أجواء خيالية وإستعمال كبير للألعاب النارية.

وكان “سوسو” قد إحتفل بالعلم الجزائري في أرضية الميدان مباشرة بعد صافرة الحكم النهائية التي أعلنت التتويج بالدوري التركي.