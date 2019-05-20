فيغولي يصنع الحدث في “تركيا” وخارجها !

أشادت صحيفة “آس” الإسبانية، بأداء النجم الجزائري “سفيان فيغولي” مع فريقه “غلطة سراي”، بعد أن قاده لتحقيق الثنائية.

وكان “فيغولي” حاسما في آخر مباراتين، حيث سجل هدف الفوز لفريقه في نهائي كأس تركيا، وسجل هدف التعادل أمام “باشاك شهير” في الدوري التركي أمس الأحد.

وفي تقرير مطول عن تتويج “غلطة سراي”، أكدت صحيفة “آس”، أن النجم الذي غير كل شيء في الفريق هو “سفيان فيغولي”.

أما الصحف التركية الصادرة اليوم الإثنين، فهي الأخرى أشادت بالنجم الجزائري واصفة إياه بـ “قائد غلطة سراي” وذلك بعد أن قاد الفريق لتحقيق الثنائية ولعب دورا حاسما طوال الموسم.

كما اعتبرته الصحف التركية، “مثالا” للنجاح، بعد تذبذب المستوى في بداية الموسم قبل أن يعود بقوة في النصف الثاني من الموسم.