“فيغولي” يصنع الحدث في “تركيا” !

كشفت المصادر الصحفية التركية، أن الأنظار ستكون موجهة نحو الجزائري “سفيان فيغولي” نجم “غلطة سراي” في مرحلة العودة.

وأكدت ذات المصادر، أنّ “سوسو” جلب الأنظار بفضل تألقه في الفترة الأخيرة من مرحلة العودة وايضا في تدريبات فريقه.

فقد كسب ثقة الجميع في “غلطة سراي” وبات النجم الأول في الفريق التركي، بل أن المدرب الذي كان قد طالب برحيله في وقت سابق، هو الذي أصر على بقائه ومنحه الحرية الكاملة فوق أرضية الميدان.

كما أن “شغفه” الكبير وحرارته الكبيرة سواء في التدريبات أو في المباريات جعلته محل أنظار الجميع.