فيغولي يصنع الحدث في تركيا

أشادت الصحف والمواقع الرياضية التركية بأداء النجم الجزائري “سفيان فيغولي” في مباراة أمس الخميس أمام “ملطية سبور”.

“سوسو” أصبح النجم الأول في “غلطة سراي” وبات حديث العام والخاص حيث تم وصفه بـ “المتألق” و “الدينامو”.

كما أشاد الموقع الرسمي للفريق التركي بأداء نجمه وخاصة بالهدف “العالمي” الذي سجله “سوسو” حيث نشر الحساب الرسمي لنادي “غلطة سراي”: “يا له من هدف من سفيان فيغولي”.

يذكر أن “فيغولي” قاد فريقه غلطة سراي للتأهل لنهائي كأس تركيا كما أنه ينافس على لقب البطولة حيث يتأخر زملاء “سوسو” بـ 3 نقاط فقط عن المتصدر.

وتحلم جماهير “السيم بوم” بالثنائية هذا الموسم خاصة في ظل الأداء الذي يقدمه أشبال المدرب “فاتح تيريم”.