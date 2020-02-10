فيغولي يصنع الحدث في “تركيا”

يواصل النجم الجزائري “سفيان فيغولي” التألق مع فريقه “غلطة سراي”، بعد أن قاده لتحقيق الفوز أمام “قاسم باشا” أمس الأحد.

وسلطت مختلف المواقع الرياضية التركية الضوؤ على أداء “سوسو” في المرحلة الثانية من الموسم، فدائما ما يكون في أفضل حالاته في النصف الثاني.

حتى أنه بلغة الأرقام، النصف الأول من الموسم كان للنسيان مثلما حدث الموسم الماضي، قبل أن يعود بقوة في المرحلة الثانية.

كما أشادت الجماهير التركية بالقوة الذهنية للاعب الجزائري الذي لم يستسلم للانتقادات وعاد بقوة كما أثنت على الثقة الكبيرة التي منحها له المدرب “فاتح تيريم”.