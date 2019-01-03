فيغولي يضع شرطا واحدا للرحيل عن “غلطة سراي” !

كشفت المصادر التركية، أن الجزائري “سفيان فيغولي” قام بوضع شرط واحد من أجل الرحيل عن فريقه “غلطة سراي”.

ويتعلق الأمر بانضمامه لفريق يلعب دوري الأبطال، فلا يريد الرحيل لا إلى الدوريات الخليجية ولا إلى الصين.

وكان نادي “غلطة سراي” قد تراجع عن فكرة تسريحه في الميركاتو الشتوي بعد الأداء الكبير الذي ظهر به في الأسابيع الأخيرة أين أصبح النجم الأول للفريق.

وسلطت الصحف التركية الضوء على هذا البند الذي وضعه “سوسو” مؤكدة أن الجزائري كان اختياره “رياضي” وليس “مادي”.

ولم يتحدد بعد بقائه من عدمه في الموسم المقبل في الفريق التركي خاصة اذا فشل هذا الأخير في المشاركة في دوري الأبطال الموسم المقبل.