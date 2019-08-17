فيغولي يظهر بعد عمليته الجراحية ويُوضح الأمور

عاد الدولي الجزائري سفيان فيغولي للظهور بصفة علنية، بعد غياب مُقلق لأيام، بسبب إجرائه لعملية جراحية، بشكل مُستعجل الأسبوع الماضي.

ووضّح الجناح الطائر ، بعض التفاصيل بخصوص وضعيته الحالية بعد المُشكل الصحي الذي تعرض له.

وقام “سوسو” بنشرة تغريدة على مُستوى حسابه الرسمي في “تويتر”، شكر فيها الطبيب الذي أشرف عليه، وجميع من وقف معه.

وقال نجم نادي “قلعة سراي” التركي :”شكرا دكتور، شكرا لجميع من بعث رسائل للإطمئنان علي، الصحة أولى من أي شيء”.

وواصل :”سأعمل على إسترجاع لياقتي في أسرع وقت ممكن، لأستأنف اللعب مع فريقي ومُساعدته على تحقيق الإنتصارات إن شاء الله”.