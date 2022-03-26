 فيغولي يعلق على فوزه رفقة الخضر أمام الكاميرون

علق سفيان فيغولي، على الفوز الثمين الذي عاد به رفقة الخضر، من الكاميرون، في ذهاب الدور الفاصل المؤهل لمونديال قطر.

ونشر فيغولي، تغريدة عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، في هذا الخصوص، قال فيها: “انتصار قوي في دوالا، الكاميرونية”.

كما أرفق نجم الخضر ونادي غلطة سراي التركي، هذه التغريدة بصورة له، خلال مشاركته بديلا، أمام الكاميرون.

يذكر أن سفيان فيغولي، ساهم في فوز المنتخب الوطني أمام الكاميرون، بنتيجة هدف دون رد، في انتظار الحسم بملعب “تشاكر”.