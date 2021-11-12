فيغولي يعمق الفارق للمنتخب الوطني

تمكن الدولي الجزائري سفيان فيغولي، من تعميق الفارق للمنتخب الوطني، في المواجهة التي جمعهم بمنتخب جيبوتي.

وتمكن فيغولي، في الدقيقة الـ42، من إضافة هدف آخر للخضر، عن طريق تسديدة قوية غالط بها حارس جيبوتي.

وبهذا تمكن نجم غلطة سراي التركي، من تعميق الفارق للخضر، لتصبح النتيجة ثلاثية نظيفة للخضر مع نهاية الشوط الأول

كما يذكر بأن سفيان فيغولي، سجل في مرمى منتخب جيبوتي، خلال مباراة الذهاب التي لعبت بالجزائر، والتي فاز بها الخضر بـ8-0.

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