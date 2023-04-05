فيغولي يعود إلى المنافسة الرسمية في الدوري التركي

عاد الدولي الجزائري سفيان فيغولي إلى أجواء المنافسة الرسمية رفقة فريقه فاتح قارا جمرك بعد غياب طويل بسبب الإصابة.

ودخل سوسو بشكل احتياطي في الدقيقة 74 من عمر الشوط الثاني في مباراة فريقه فاتح قارا جمرك أمام المستضيف اسطنبول سبور، وهي المواجهة التي انتهت بفوز بهدف مقابل صفر من إمضاء زميله في الفريق مباي دياني.

وعانى المحارب “سوسو” كثيرا في الإصابة في وقت سابق التي أبعدته من التشكيلة الأساسية للمدرب الايطالي بيرلو.

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