فيغولي يعود بعد شهر من الغياب

الرياضة
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فيغولي يعود بعد شهر من الغياب
بقلم إسماعيل عشاش

سجل الدولي الجزائري، سفيان فيغولي، ظهور في تدريبات ناديه غالاتاساراي، بعد غياب طويل إستمر لشهر كامل، بسبب الإصابة.

وتحصل “سوسو” على الضوء الأخضر، للإندماج مع بقية زملائه، اليوم الثلاثاء، بعد التأكد من جاهزيته البدنية.

ويستهدف متوسط الميدان، إسترجاع مكانته الأساسية في تشكيلة المدرب فاتح تيريم، بداية من المُباراة القادم أمام أرزروم سبور.

وكان بطل إفريقيا، قد ضيع المُباريات الست الأخيرة لـ”السيم بوم”، تاركا فراغا رهيبا بإعتراف الطاقم الفني لهذا الأخير.

يُذكر بأن نجم فالنسيا الأسبق، ورغم أنه أصبح يلعب دورا دفاعيا، هذا الموسم، إلا أنه تمكن من تسجيل هدفين وتقديم كرتين حاسمتين.


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