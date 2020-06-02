فيغولي يعود لليغا لمجاورة ماندي الموسم القادم !!

يبدو أن النجم الدولي الجزائري “سفيان فيغولي” يقضي أيامه الآخيرة في بلاد الأناضول مع فريق غلطة سراي بسبب الأزمة المالية التي خلفها فيروس كورونا.

موقع “فاناتيك” كشف أمس الإثنين أن “سوسو” يتواجد في مخططات فريق ريال بيتيس الإسباني تحسبا لضمه خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

ويريد فريق الدم والذهب في تركيا التخلص من بطل إفريقيا بسبب راتبه الكبير حيث حدد قيمة تسريحه ب10 ملايين أورو.

وفي حال تمت الصفقة فإن لاعب فالنسيا السابق سيعود للدوري الإسباني مجددا ولكن لمجاورة الدولي الجزائري الآخر عيسى ماندي.