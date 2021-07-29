فيغولي يغيب عن مواجهة إيندهوفن وفريقه يغادر دوري أبطال أوروبا مبكرا!

غاب اللاعب الدولي الجزائري سفيان فيغولي عن التشكيلة الأساسية لفريق غلطة ساراي التركي التي واجهت يوم أمس الأربعاء نادي إيندهوفن الهولندي بملعب تيليكوم تورك في إطار إياب الدور التمهيدي الثاني لمنافسة دوري أبطال أوروبا

وفاز فريق إينهدوفن الهولندي بثنائية مقابل هدف واحد أمام غلطة ساراي، فيما إنتهت مباراة الذهاب بخماسية مقابل هدف واحد ليغادر فريق غلطة ساراي رسميا منافسة دوري أبطال أوروبا.