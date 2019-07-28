فيغولي يغيب عن نهائي كأس السوبر التركي

سيغيب الدولي الجزائري سفيان فيغولي، عن مباراة فريقه غلطة سراي التركي، التي ستجمعهم بنادي أكهيسار سبور، لحساب كأس السوبر التركي.

وكشف موقع “فوتبول أرينا” التركي، أن مدرب غلطة سراي، فاتح تريم، منح تسريح للاعبه الجزائري، بتمديد عطلته إلى غاية 9 أوت المقبل.

ويأتي هذا بالنظر لعدم استفادة فيغولي، من عطلة، بالنظر لمشاركته رفقة المنتخب الجزائري، في نهائيات أمم إفريقيا 2019، والتي توج بها الخضر.

يذكر أن نهائي السوبر التركي، الذي سيجمع بطل تركيا نادي غلطة سراي، بحامل الكأس، أكهيسار سبور، سيلعب في 7 أوت المقبل.