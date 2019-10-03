فيغولي يفضل مواجهة منتخبات أمريكا الجنوبية على المنتخب الفرنسي !

فضل مهاجم المنتخب الوطني سفيان فيغولي مواجهة منتخبات أمريكا الجنوبية، على مواجهة أبطال العالم في المواعيد الودية المقبلة.

وتحدث فيغولي في حوار مطول مع موقع actufoot عن المواجهة المرتقبة للمنتخب الوطني أمام نظيره الفرنسي قائلا:

” من الناحية الرياضة، أعتقد أن مواجهة المنتخب الفرنسي تعتبر جيدة، لأنها ستكون مواجهة عالية المستوى أمام أبطال العالم”.

وأَضاف: “بكل صراحة أفضل منتخبات أمريكا الجنوبية، لأنهم يلعبون كرة تشبهنا كثيرا وأنا أحب طريقة لعبهم، لكن الإتحاد الجزائري هو من يقرر المنتخب الذي سنواجهه”.