“فيغولي” يفي بوعده لـ”الإمبراطور” !

كشف وسائل الإعلام التركية، بأن الدولي الجزائري، سفيان فيغولي، قدم وعدا لمُدربه “فاتح تيريم” ووفى به، من خلال عودته للتألق.

وأوضحت جريدة “الصباح” بأن “سوسو”، عرف كيفية إسترجاع منصبه، ونيل ثقة “الإمبراطور”، بعد خلافات شديدة بينهما، عند بداية الموسم الجاري.

وكان “تيريم” عازما على طرد الجناح الأيمن، الصائفة الماضية، ولكن هذا الأخير، وعده بتقديم الإضافة اللازمة للفريق عندما ينال فُرصته.

وإعتبر ذات المصدر، بأن نجم “فالنسيا” الأسبق، كان عند وعده بعد إستئنافه للمُنافسة، بقيادته “الأسود” للعودة بالفوز من خارج الديار.