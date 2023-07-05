فيغولي يقاسم الشعب الجزائري احتفالاته بعيد الاستقلال

شارك الدولي الجزائري سفيان فيغولي، اليوم الأربعاء، الشعب الجزائري، احتفالاته بالذكرى الـ61 لعيد الاستقلال.

ونشر فيغولي، عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، تغريدة قال فيها: “5 جويلية 1962.. تحيا الجزائر”.

كما أرفق الجدولي الجزائري، هذه التغريدة، بصورة تمجد تضيحيات الشعب الجزائري، ودوره في استقلال البلاد.