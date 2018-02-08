فيغولي يقود غالاتاسراي لعبور زملاء “إيتو” والتأهل للدور نصف النهائي

قاد الدولي الجزائري “سفيان فيغولي” فريقه “غالاتاسراي” التركي للفوز على الضيف “قونيا سبور” برباعية لهدف أمسية اليوم الخميس.

في إياب الدور ربع النهائي من منافسة كأس تركيا والتأهل للدور نصف النهائي بعد التعادل ذهابا بهدفين لهدفين.

وأشرك المُدرب فاتح تيريم نجمه الجزائري أساسيا كالعادة لكن الأخير لم يُسجل ولم يُقدم أي تمريرة حاسمة في الأهداف الأربعة.

ما جعله يُغادر في الدقيقة 74 تاركا مكانه لزميله “غاري رودريغيز” الذي سجل الهدف الرابع في الدقيقة 91.

ويُذكر أن نجم الكرة الكامرونية سامويل إيتو ينشط حاليا مع فريق قونيا سبور التركي.