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فيغولي يقود غلطة سراي لحسم الداربي وخطف الصدارة

الرياضة
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فيغولي يقود غلطة سراي لحسم الداربي وخطف الصدارة فيغولي يُعبر عن فرحته بالهدف الأول اليوم
بقلم عبد النور حواز

قاد النجم الدولي الجزائري سفيان فيغولي فريقه “غلطة سراي” للفوز على غريمه “بيشكتاش” بهدفين دون رد أمسية اليوم الأحد.

في اللقاء الذي إحتضنه ملعب “تورك تيليكوم” بالعاصمة إسطنبول لحساب الجولة ال31 من الدوري التركي الممتاز.

وشارك “سوسو” في التشكيلة الأساسية مثلما جرت عليه العادة مُساهما في الفوز المُحقق على الغريم التقليدي.

وقام المدرب فاتح تيريم بتغيير لاعب الخضر المُبعد في الدقيقة ال78 بعد أن أمن نتيجة اللقاء.

التي سمحت للفريق الأحمر والأصفر بإعتلاء الصدراة ب66 نقطة وبفارق نقطة عن الملاحق إسطنبول باشاك شهير.

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