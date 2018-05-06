“فيغولي” يقود “غلطة سراي” للفوز والإقتراب من التتويج بالدوري

قاد النجم الدولي الجزائري سفيان فيغولي فريقه غلطة سراي للفوز أمسية اليوم الأحد على بلدية أكهيسار سبور بهدفين لهدف.

في اللقاء الذي يدخل لحساب الأسبوع ال32 من الدوري التركي الممتاز.

وشارك “سوسو” أساسيا في لقاء اليوم مُقدما تمريرة الهدف الأول في الدقيقة ال15 لزميله “غاري رودريغيز”.

وتلقى فيغولي بطاقة صفراء في الدقيقة ال31 ليقوم المدرب فاتح تيريم بتغييره في الدقيقة ال71.

وبعد فوز اليوم إقترب لاعب الخضر من التتويج بلقب الدوري التركي بعد أن وصل رفقة فريقه للنقطة 69 في الصدارة.

وبفارق 3 نقاط عن الملاحقين فنربخشه وإسطنبول باشاك شهير قبل جولتين فقط من نهاية الدوري.