فيغولي يقوم بعملية الإسترجاع بالجناح الطبي لسيدي موسى

قام متوسط ميدان المنتخب الوطني سفيان فيغولي بعملية الإسترجاع بعد نهاية الحصة التدريبية التي أجرتها التشكيلة الوطنية بالمركز التقني لتحضير المنتخبات الوطنية بسيدي موسى بإستخدام حمام الثلج بالجناح الطبي للمركز.

وتعتمد تلك الطريقة على عامل التبريد فى إزالة التعب العضلى الناتج عن المجهود الزائد، الذى يخضع له اللاعبين خلال المباراة.

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