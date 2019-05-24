“فيغولي” يقوم بلفتة إنسانية رائعة بتركيا !!

قام النجم الدولي الجزائري “سفيان فيغولي” اليوم الجمعة بلفتة إنسانية رائعة بمدينة إسطنبول التركية.

وغاب نجم “غلطة سراي” عن مواجهة فريقه ضد “سيفاس سبور” التي جرت سهرة اليوم لحساب الجولة الآخيرة من الدوري التركي الممتاز.

وإستغل “سوسو” الفرصة ليزور “دار للأيتام” بإسطنبول أين قضى يوما جميلا مع الأطفال الذين يعانون اليُتم.