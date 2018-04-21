“فيغولي” يقُود “غلطة سراي” للفوز على “ألانيا سبور”

الرياضة
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“فيغولي” يقُود “غلطة سراي” للفوز على “ألانيا سبور” سفيان فيغولي
بقلم وليد كويني

نجح النجم الجزائري لنادي غلطة سراي التركي، سفيان فيغولي، اليوم السبت، في قيادة ناديه للفوز على ألانيا سبور بنتيجة 3-2 في البطولة.

وشارك فيغولي أساسيا في هاته المواجهة وقدم مردودا مقبولا قبل أن يغادر في الد77، رغم عدم تسجيله أو تقديمه لتمريرة حاسمة.

وبهذا الفوز يقترب النجم السابق من التتويج بلقب الدوري التركي، بإعتلائه صدارة البطولة قبل 4 مباريات عن الختام.

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